Z sanktuarium św. Faustyny popłynie wiele łask  

Święto Miłosierdzia, zwane również Niedzielą Miłosierdzia, Kościół obchodzi w pierwszą niedzielę po Wielkiejnocy. Dla całego Kościoła ustanowił je 30 kwietnia 2000 r., w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, papież Jan Paweł II.

Wolę ustanowienia tego święta przekazał Jezus s. Faustynie wraz z informacjami o powstającym obrazie: "Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy - ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia" (Dz. 49).



Niedzielę Miłosierdzia poprzedza nowenna do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna się w Wielki Piątek i ukazuje głęboki związek teologiczny między wielkanocną tajemnicą odkupienia a tajemnicą Bożego miłosierdzia.



Jezus zostawił obietnice związane z tym świętem: "W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski" (Dz. 699). "Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat" (Dz. 699).



By skorzystać z tych darów, należy wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię św.



Sanktuarium św. s. Faustyny w Ostrówku zostało ustanowione w grudniu 2020 r. w miejscu, gdzie w latach 1924-1925 jako pomoc domowa pracowała Helena Kowalska.