W archikatedrze warszawskiej 28 kwietna została odprawiona comiesięczna Msza św. o owoce wyniesienia na ołtarze kard. Stefana Wyszyńskiego. To pierwsze spotkanie po ogłoszeniu decyzji papieża Franciszka o wspólnej beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej, która odbędzie się 12 września w Warszawie. - Modlimy się o jej owoce, żeby wpłynęła na pogłębienie naszej wiary. I abyśmy naśladowali te wielkie postaci, bo mamy w czym je naśladować - powiedział na początku Eucharystii bp Piotr Jarecki.

W ramach homilii konferencję o duchowej więzi Prymasa Tysiąclecia i matki Czackiej wygłosił ks. Andrzej Gałka. - To dwie piękne duchowe postaci. Chcemy korzystać z ich życia duchowego, z tego co Bóg przez nich zamierzył. W wydarzeniu podwójnej beatyfikacji jest głęboki Boży zamysł. Bóg chce powiedzieć, jak dwoje ludzi może sobie wzajemnie pomagać w drodze do świętości. To dwie drogi, ale jedna świętość - podkreślił duchowny.

Ks. Gałka opowiedział o relacjach przyszłych błogosławionych, którzy po raz pierwszy spotkali się w 1926 roku w Laskach. - Bóg złączył tych dwoje ludzi, którzy potrafili się szlachetnie różnić i mimo to przez nich dokonywał wielkich rzeczy, często po ludzku niemożliwych. Przez Krzyż do nieba i Soli Deo, jakże aktualne jest to i dzisiaj. Zostawili nam drogę. Innej szukać nie trzeba - mówił ks. Gałka.