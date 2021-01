Kard. Stefan Wyszyński beatyfikowany wraz z m. Elżbietą Czacką?  

Drogi ich świętości skrzyżowały się w podwarszawskich Laskach. Kard. Stefan Wyszyński mówił, że lata spędzone wśród ociemniałych z matką Różą Czacką nauczyły go więcej niż uniwersytet. Czy bez tych doświadczeń jego droga na ołtarze byłaby możliwa? Teraz okazuje się, że także finał tej drogi może być wspólny. W wywiadzie dla KAI kard. Kazimierz Nycz po raz pierwszy zdradza, że beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego mogłaby się odbyć wraz z beatyfikacją m. Elżbiety Czackiej.

- Jeśli Pan Bóg pozwoli, to będzie to beatyfikacja podwójna: wraz z Prymasem błogosławioną zostanie ogłoszona Matka Elżbieta Czacka. Kard. Wyszyński był z nią bardzo związany, nie tylko przez pięć lat podczas wojny, kiedy przebywał w Laskach, ale i w całym okresie powojennym aż do jej śmierci. Mieli wspólnego ducha - mówi metropolita warszawski, dodając że już wkrótce może zostać ogłoszony nowy termin beatyfikacji.