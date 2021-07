Były rektor praskiego seminarium administratorem na Saskiej Kępie  

Coś pięknego! Za kratami Karmelu powstały przepiękne pieśni o tym, który na kartach Biblii nie pisnął ani słówka. „Nie przypominam sobie, by, jak dotąd, zaniechał uczynienia czegokolwiek, o co go prosiłam” – pisała św. Teresa Wielka. Jej siostry z Gniezna doskonale wiedzą, o czym mówiła.