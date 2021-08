Do Świątyni Opatrzności Bożej 12 września zostanie przywieziona kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, od 65 lat peregrynująca po polskich parafiach.

W Świątyni Opatrzności Bożej przed Mszą św. beatyfikacyjną kopia cudownego obrazu zostanie umieszczona pośrodku, ponad miejscem celebry, pomiędzy obrazami nowych beatyfikowanych.

– Ku Matce Bożej w jasnogórskiej ikonie będą zwracać się nowi beatyfikowani ze swoich wizerunków - tłumaczy bp Michał Janocha, przewodniczący Komisji Artystycznej, odpowiadającej za wystrój wnętrza świątyni w czasie beatyfikacji.

Obecność kopii ikony jasnogórskiej na uroczystościach beatyfikacyjnych nie jest przypadkowa.

– Ta ikona to ważny świadek życia i prymasostwa kard. Wyszyńskiego, który uczestniczył w przewożeniu obrazu z diecezji do diecezji w czasie Wielkiej Nowenny. To kopia, która została "utkana" z modlitw tysięcy Polaków, którzy modlili się przed nią w czasie Wielkiej Nowenny, ale i przez wiele kolejnych lat – mówi dr Ewa Czaczkowska.