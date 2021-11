Samarytanie w mundurach  

Przed siedzibą Caritas Polska po raz 7. zainaugurowana została jesienno-zimowa akcja Caritas Polska i Straży Miejskiej Warszawy "Trochę ciepła dla bezdomnego". Tegoroczna inicjatywa realizowana jest pod hasłem: "Bezdomności się nie wybiera. Bezdomnym się staje!".

Ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, wyjaśnił, że chodzi o pomoc osobom żyjącym w kryzysie bezdomności w przetrwaniu najtrudniejszego dla nich okresu. - Chcemy w ten sposób okazać solidarność wobec tych, którzy z różnych przyczyn zostali pozbawieni nie tylko dachu nad głową, ale i godności, normalnego życia rodzinnego, życia zawodowego i społecznego - wyjaśnił.

Dodał, że prowadzona przez niego instytucja spieszy z pomocą bez względu na przyczyny ludzkiej bezdomności. - Zgodnie z katolicką nauką społeczną, każde życie ludzkie jest bezcenne i zasługuje na nasz szacunek - powiedział ks. Iżycki.

Dyrektor Caritas Polska podziękował strażnikom miejskim za ofiarność i zaangażowanie, często wykraczające daleko poza obowiązki służbowe, wręczając partnerom akcji replikę znajdującej się w kaplicy siedziby Caritas Polska ikony Jezusa Miłosiernego - Dobrego Samarytanina.

Ksiądz Iżycki zwrócił uwagę, że zainaugurowana akcja jest przedłużeniem V Światowego Dnia Ubogich, podczas którego Ojciec Święty zwrócił uwagę, by "ciągła obecność ubogich nie doprowadziła do przyzwyczajenia, które staje się obojętnością". - Akcja ma ożywić ducha serdecznego i aktywnego współczucia w społeczności Warszawy w stosunku do tych, których nie widać. Prawdziwa bezdomność często ukrywa swój dramat i upokorzenie nierzadko w jakiejś ruderze i śmietniku dwa kroki od nas - powiedział dyrektor Caritas.