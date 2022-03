40 dni nawrócenia. Książki dla czytelników "Gościa Warszawskiego"  

Od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty jest łącznie 46 dni. Odejmując wszystkie niedziele, ks. Kacper Nawrot opracował czterdzieści rozważań, pierwotnie jako pomoc w pełniejszym przeżyciu pierwszego „pandemicznego” Wielkiego Postu. Propagator kultu Chiary Corbelli Petrillo, „świętej z sąsiedztwa”, na co dzień zaangażowany w posługę duszpasterską w parafii św. Jana Kantego w Krakowie, chciał zaprosić do zatrzymania się i otwarcia na łaskę nawrócenia.

„40 dni do zbawienia” to lista konkretnych wskazówek do bardzo osobistego spotkania z Bogiem. Zwłaszcza dla tych, którzy czują pragnienie nawrócenia, chcą ożywić swoją relację z Panem i dojrzeć do dzielenia się doświadczeniem wiary. Jak przebaczyć samemu sobie, pokonać kompleksy, opanować sztukę czekania, nabrać odwagi? Jak walczyć z konkretnymi grzechami, efektywnie korzystać z darów Ducha Świętego czy warunków dobrej spowiedzi? Książka to 40 wypraw w głąb siebie w dyskretnym Bożym towarzystwie.

Każdy z rozdziałów rozpoczyna się cytatem z Pisma Świętego, po którym następuje refleksja, zakończona krótką modlitwą – prośbą. „Jednak na nic by były te nasze rozważania i modlitwa, gdybyśmy to wszystko zostawili w sferze marzeń i odkładali nawrócenie na bliższą czy dalszą przyszłość. Teraz jest najlepszy czas, by na spokojnie doświadczyć Bożego Miłosierdzia” – przekonuje ks. Kacper Nawrot.

Dla naszych Czytelników mamy 3 egzemplarze książki ufundowane przez Wydawnictwo Stacja7. Szczegóły na kolejnej stronie.