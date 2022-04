Dzień Dobra - wielkie święto pomagania  

Organizowane w tym dniu pikniki, warsztaty, pokazy, biegi i koncerty będą okazją, aby pokazać, jak dużo dobra dzięki wolontariuszom Caritas wydarza się na co dzień. Wojna w Ukrainie nadała przygotowaniom do tego święta nowy kontekst. Przeprowadzone w Dniu Dobra kwesty pomogą m.in. w utrzymaniu placówek dających schronienie uchodźcom.

W wydarzenie aktywnie włączyła się Fundacja Polska Bezgotówkowa, która wraz z partnerami – eService oraz Worldline – udostępni terminale płatnicze i tym samym umożliwi wsparcie w bezgotówkowym przekazywaniu datków.

– Pierwotnie planowaliśmy wesprzeć placówki Caritas świadczące pomoc dzieciom i rodzinom, m.in. rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, domy samotnej matki, czy centra kryzysowe. Odpowiadając na obecny kryzys humanitarny spowodowany wojną na Ukrainie, poszerzamy tę listę o miejsca, które dały schronienie naszym ukraińskim siostrom i braciom – tłumaczy ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

"Nasz dom" - Dzień Dobra Caritas Polska (Official video).

Caritas Polska

Organizatorzy Dnia Dobra dokładają starań, aby zaplanowane na 24 kwietnia wydarzenia były jak najbardziej atrakcyjne.

– Podobnie jak wspólnie działamy na co dzień, chcemy też wspólnie celebrować wielkie święto pomagania, jakim będzie Dzień Dobra. Ponad 700 zespołów wolontariuszy z całej Polski zgłosiło się do udziału w tym przedsięwzięciu. Będziemy pokazywać, co robimy, zachęcać do włączania się w nasze akcje, a także cieszyć się tym, że możemy działać razem – opowiada br. Cordian Szwarc OFM, zastępca dyrektora Caritas Polska, odpowiedzialny w organizacji m.in. za rozwój wolontariatu. – Spotykamy w życiu wiele trudnych sytuacji, chorób, ubóstwa i samotności. W obliczu tych zdarzeń czasem łatwo o zwątpienie. W Caritas niesiemy nadzieję poprzez codzienną, cichą i konkretną pomoc. Każdego dnia wolontariusze i pracownicy Caritas w całej Polsce pochylają się nad najbardziej potrzebującymi. Odkrywamy że dobra jest więcej i to jest ideą naszego Dnia Dobra – dodaje br. Cordian.

Wśród zapowiadanych atrakcji będą m.in. duży koncert Arki Noego w Poznaniu, taneczne spotkanie z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną w Częstochowie, Festyn Dobra z prezentacją działań diecezjalnej Caritas oraz koncertami zespołów MTA, Duża Rajska Kawa i TATU w Bydgoszczy, czy też występ grupy TGD w Radomiu, a także dziesiątki mniejszych i większych imprez w wielu miejscach Polski.

– Dla przykładu – w Mościsku odbędzie się polsko-ukraińskie spotkanie przy wspólnym stole, w Pakości bieg na orientację zakończony ogniskiem. Każde ze środowisk włączających się w obchody Dnia Dobra, to jedno serce na mapie Polski. Ile takich serc będzie biło w jednym rytmie tego dnia i co dokładnie wydarzy się w poszczególnych miejscach, można sprawdzić na stronie dziendobra.pl – zachęca Edyta Foryś z Caritas Polska, koordynatorka Dnia Dobra.

Muzycznym motywem Dnia Dobra będzie piosenka „Nasz dom” (muzyka – Jan Smoczyński, Mateusz Otremba, słowa – Tomasz Kruczek, Mateusz Otremba, Jan Smoczyński, Sylwia Smoczyńska, Agnieszka Musiał). Partnerem przy produkcji utworu jest firma Mastercard.