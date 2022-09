102. rocznica Bitwy Warszawskiej  

Nuncjusz apostolski w Polsce przewodniczył uroczystej Eucharystii z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 30-lecia ustanowienia diecezji warszawsko-praskiej. Mszę Świętą koncelebrował biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

W homilii abp Salvatore Pennacchio przypomniał postać kard. Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI, który w 1920 roku był nuncjuszem apostolskim w Polsce.

- Jako przedstawiciel Ojca Świętego Benedykta XV chciał być z ludem, z wiernymi stolicy, z Polakami. Brał udział w spontanicznych modlitwach w kościołach, towarzyszył ludziom w mieście i poza nim, modlił się za chorych, rannych i poległych, docierając do pierwszych linii piechoty. Zachęcał do wytrwania, kazał wierzyć w zwycięstwo i błogosławił krzyżem. Przypominam tę historię także dlatego, że w tym roku brzmi ona inaczej niż w poprzednich latach. Kilka miesięcy temu, 24 lutego w godzinach porannych rozpoczęła się wojna na Ukrainie i my wszyscy zrozumieliśmy, że dar pokoju nie jest nam dany raz na zawsze - mówił nuncjusz apostolski, dziękując za pomoc, którą okazują Polacy w obliczu wojny w Ukrainie. - Gromadzimy się dzisiaj w tym pięknym sanktuarium w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja, która z pośpiechem poszła do Elżbiety, została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Ta, która z pośpiechem czyniła dobro, jest dziś w niebie, by wstawiać się za nami, by wypraszać nam łaski, by wspierać nas na drodze wiary i pokoju. Maryja, Łaskawa Pani, Strażniczka Polski chce nas dziś ochronić przed niepokojem, przed zalewem niewiary, bezmyślności i grzechu, które zewsząd przychodzą do ojczyzny bohaterów spod Radzymina - mówił abp Salvatore Pennacchio.

Nuncjusz apostolski podkreślił, że to Maryja uczy nas, że trzeba zawsze pozostać człowiekiem. Pokazuje nam, że nade wszystko ważny jest bliźni.

- Ona spieszy do Elżbiety, by po ludzku być z nią, pomóc, pocieszyć. Wy, Polacy, z tej pomocy w obliczu wojny na Ukrainie zdaliście i zdajecie niełatwy egzamin, wyciągając pomocną dłoń do uchodźców. W imieniu Ojca Świętego Franciszka dziękuję i proszę, abyście nie ustawali w czynieniu dobra. Prośmy Maryję o pokój dla całego świata - zaapelował arcybiskup Salvatore Pennacchio. - Niech ta dzisiejsza uroczystość będzie dla nas okazją do ponownego zawierzenia wszystkich Maryi. Niech z naszych serc wznosi się modlitwa wdzięczności za wolność i błaganie, aby daru pokoju nie zabrakło nam i całemu światu. Matko Boża Łaskawa, Matko Zwycięska, módl się za nami! - zakończył.

Po Mszy Świętej arcybiskup Salvatore Pennacchio poświęcił pierwszą z kapliczek różańcowych, które powstają na terenie parafii.

- To nasz dar dla Matki Bożej Łaskawej z okazji 102. rocznicy Jej zwycięstwa - mówi kustosz ks. Krzysztof Ziółkowski. Różańcowy ogród okalać będzie figurę Matki Bożej Łaskawej, zostaną zamontowane ławeczki, teren przy sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie zazieleni się. - Wszystko po to, by odwiedzający coraz liczniej nasze sanktuarium pielgrzymi mogli wypraszać u Matki Bożej dalszą opiekę nad Polską - dodaje kustosz, podkreślając, że Maryja w wielu objawieniach przypomina, że tym, co uratuje świat, jest modlitwa różańcowa - dodaje.

Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewnił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Miejsce, w którym od 2008 r. powstaje sanktuarium - wotum wdzięczność za Cud nad Wisłą i pontyfikat papieża Polaka - nie jest przypadkowe. 14 sierpnia na polach pobliskiego Ossowa, a następnie 15 sierpnia w Wólce Radzyńskiej - ukazała się bolszewikom brzemienna postać Bogurodzicy z połamanymi strzałami, płaszczem ochraniająca Warszawę.

Dwa lata temu z okazji setnej rocznicy Cudu nad Wisłą przy powstającym w Radzyminie sanktuarium św. Jana Pawła II stanęła figura Matki Bożej Łaskawej. Pomnik ma trzy metry wysokości. Figura stoi na ośmiometrowym postumencie. Jej autorami są profesorowie Akademii Sztuk Pięknych Maciej Aleksandrowicz i Grzegorz Witek.

15 sierpnia uroczystości z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędą się na cmentarzach w Ossowie i Radzyminie.

Jeszcze 14 sierpnia o północy wyruszy I Piesza Nocna Pielgrzymka „Szlakiem 236. Pułku Piechoty” Warszawa-Ząbki-Ossów, która zakończy się Mszą św. polową o godz. 6 w intencji bohaterów Ossowa w miejscu bohaterskiej śmierci ks. Ignacego Skorupki. O godz. 15 odbędą się z kolei uroczystości przy tablicach upamiętniających Pomoc Narodów w 1920 roku (ul. Matarewicza 148). O godz. 19 zaplanowano uroczystość odsłonięcia popiersi na Polanie Dębów Pamięci 96. ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie: śp. ks. Andrzeja Kwaśnika, kapelana stołecznego Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 i Federacji Rodzin Katyńskich, oraz śp. ojca Józefa Jońca, prezesa Stowarzyszenia Parafiada. Tradycyjnie o godz. 21 odbędzie się uroczysty Apel Poległych i złożenie wieńców przy krzyżu ks. Skorupki w Ossowie.

15 sierpnia uroczystości rozpoczną się poranną modlitwą przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie o godz. 8. Następnie o 8.45 złożone zostaną kwiaty i wiązanki pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki przy Szkole Podstawowej w Ossowie. O 9.30 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. celebrowana przez kard. Gerharda Ludwiga Müllera i biskupa diecezji warszawsko-praskiej Romualda Kamińskiego, po zakończeniu której odbędzie się Apel Poległych przy Cmentarzu Poległych na terenie sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie. O godz. 14 na Polach Ossowskich odbędzie się rekonstrukcja historyczna walk Bitwy Warszawskiej w Ossowie oraz piknik rodzinny.