Warszawa chce zbudować trzy nowe linie metra do 2050 r.  

Długość linii metra wzrośnie z 41,5 km do 113 km. Metro ma dotrzeć na Białołękę, Wilanów, Pragę Południe, Ochotę, na Ursus i Włochy, a także do granic Rembertowa oraz Wawra.

Za 27 lat 17 z 18 dzielnic będzie miało dostęp do metra. Ponad połowa mieszkańców stolicy będzie mogła dojść szybko do stacji.

– Prawie 60 proc. mieszkanek i mieszkańców Warszawy korzysta z transportu publicznego, ponad 90 proc. jest z niego zadowolonych. Jesteśmy z tego dumni i będziemy rozwijać komunikację zbiorową. Chcemy, żeby transport szynowy dotarł do wszystkich 18 dzielnic stolicy oraz żeby do 2050 roku ponad połowa warszawianek i warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego, kilometrowego spaceru. A tam, gdzie metra nie będzie, dotrze komunikacja tramwajowa. Bliska jest nam też filozofia miasta 15-minutowego. Żeby wszystkie usługi, sprawy ważne dla mieszkańców były w zasięgu 15 minut drogi piechotą lub komunikacją publiczną – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zaprezentowany dzisiaj masterplan wyznacza kierunki rozwoju komunikacji w stolicy do 2050 r. w najważniejszych obszarach. Prace projektowe nad studium trwały kilka lat. Uzyskał on pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (ustawowe ciało doradcze prezydenta przy sporządzaniu studium i planów miejscowych). Obecnie urzędnicy miejscy przygotowują materiał do uzgodnień i opinii ustawowych – udział w tej fazie wezmą m.in. marszałek województwa oraz Wody Polskie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i wiele innych podmiotów. Później dokument zaprezentowany zostanie mieszkańcom podczas rozbudowanych konsultacji społecznych w maju i czerwcu. Uwagi będzie można składać aż do końca września.

– Prace projektowe nad trzecią linią metra już się rozpoczęły. Równocześnie chcemy rozpocząć prace nad czwartą linią. Mam obietnice z Unii Europejskiej, że dostaniemy pieniądze, które są niezbędne w przypadku tak kosztownego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że uruchomione zostaną w końcu środki z KPO i że część z nich trafi właśnie na takie inwestycje, bo nie ma rozwoju kraju bez rozwoju dużych miast – dodaje prezydent Trzaskowski.

Obecnie 28 proc. mieszkańców miasta ma najwyżej kilometr do stacji metra. Po zakończeniu inwestycji ponad połowa warszawianek i warszawiaków w niecały kwadrans spacerem będzie mogła skorzystać z najszybszego, najwygodniejszego i najbezpieczniejszego środka transportu. Długość linii metra wzrośnie z 41,5 km do 113 km. Dostęp do metra zyskają: Białołęka, Wilanów, Praga Południe, Ochota, Ursus i Włochy. Podziemna kolej dotrze również do granic Rembertowa oraz Wawra.

Podczas prac nad nowym masterplanem komunikacyjnym dla stolicy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy przebadało ok. 710 km tras metra i tramwaju. Uwzględnione zostały również plany PKP PLK i koncepcja nowej linii średnicowej. Pod uwagę wzięto docelową strukturę miasta, liczbę mieszkańców i miejsc pracy. Pogłębiona analiza wszystkich kryteriów i efektywności ekonomicznej doprowadziła do określenia rekomendowanego wariantu sieci metra – ustalony został w ten sposób jej przebieg i lokalizacje stacji.