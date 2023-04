Szeptem i myślą. "Filokalia" dla Czytelników "Gościa Warszawskiego"  

Prawdziwy renesans przeżywają dzisiaj modlitwy wschodnich Ojców Kościoła. Nie tylko dlatego, że wpisują się w zainteresowanie różnymi rodzajami ascezy i życia duchowego, ale też z tej racji, że po prostu pomagają się modlić i żyć we współczesnym, tak bardzo pogmatwanym świecie. Dlatego najnowsza książka ks. Józefa Naumowicza, „Szkoła modlitwy wschodnich Ojców Kościoła. Filokalia” to chrześcijański niezbędnik.

Autor, wybitny znawca duchowości chrześcijańskiego Wschodu, sam zresztą nim głęboko zafascynowany (ks. Naumowicz jest też duszpasterzem Ormian w Polsce i miłośnikiem liturgii wschodniej), przetłumaczył z języka greckiego teksty mistrzów duchowości od II do XV wieku, opracował je i stworzył antologię. Po to, aby – jak twierdzi – „służyły ludziom do pogłębiania wiary”. Greckie słowo „Filokalia” znaczy dokładnie „umiłowanie piękna”, a w tym przypadku określa antologię ulubionych, najcenniejszych tekstów, uczących głębokiej duchowości. Zbiór ten liczy ponad 60 pism, pochodzących od 38 wielkich mistrzów chrześcijańskiej duchowości, żyjących na przestrzeni ponad tysiąca lat, od IV do XV wieku.

Na Wschodzie zrodziła się modlitwa nazywana „Jezusową” (skierowana do Jezusa) lub też „modlitwą serca”, która polega na powtarzaniu krótkiej formuły: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”. Można ją odmawiać w każdych warunkach, także podczas pracy. Zarówno głośno, szeptem czy jedynie w myśli. Celem modlitwy bowiem, jak pisze we wstępie książki ks. Józef Naumowicz, nie jest sama modlitwa, ale żywa więź ze Stwórcą: „modlitwa nie jest sposobem zachowania się wobec Boga, ale sposobem istnienia, bliskości, spostrzeżenia Jego obecności. Stąd też nasze pokorne i skupione trwanie na modlitwie przed Panem jest Mu najmilsze”.

Nie ma lepszego czasu, żeby rozpocząć lekturę „Szkoły modlitwy wschodnich Ojców Kościoła. Filokalii” niż okres Wielkiego Postu. Dlatego dla naszych Czytelników mamy trzy egzemplarze książki, ufundowane przez wydawnictwo Fronda. Szczegóły na kolejnej stronie.