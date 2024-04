Msza św. w parafii Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu rozpoczęła się od wprowadzenia relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób wspólnota parafialna zainicjowała budowę ołtarza błogosławionego Prymasa Tysiąclecia, w którym również znajdą się obrazy bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bł. Hanny Chrzanowskiej, której relikwie parafia już posiada. Ze względu na bliskość Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz szpitali teren parafii jest zamieszkany przez spore grono ludzi związanych ze służbą zdrowia.

- Jesteśmy wdzięczni za dar wspólnoty parafialnej. Chcemy być parafią żywą, otwartą, gotową służyć. Pragniemy też modlić się za przyczyną bł. Stefana Wyszyńskiego, jak modlimy się już i pamiętamy o św. Janie Pawle II - mówił proboszcz parafii, ks. Bartosz Szoplik, dziękując za obecność metropolity warszawskiego podczas parafialnego odpustu.

Kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że na Miodowej pamięta się o Gorlickiej, bo w ciągu 17 lat skierowano tu aż trzech proboszczów, w tym pierwszego kapelana kardynała oraz ceremoniarza diecezjalnego, czyli obecnego proboszcza.

Podczas uroczystości ponad 80 osób złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

- Modląc się o szacunek dla życia nienarodzonego, wpatrujmy się w to, co wydarzyło się w scenie zwiastowania i życiu Maryi. Dziś nauka potwierdza w sposób oczywisty, że to, co poczęło się pod sercem Maryi, było życiem Chrystusa. Dlatego jesteśmy zobowiązani bronić ludzkiego życia od poczęcia. Czasem przykro, że po dwudziestu wiekach chrześcijaństwa trzeba ciągle to przypominać. Dziś bowiem człowiek sam chce decydować o życiu innych, wydzierając prawo Bogu.