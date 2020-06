Wyjątkowe Święto Dziękczynienia  

Epidemia odwołała święto, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń w Świątyni Opatrzności Bożej i w parafiach całej Polski, choć większość punktów jego programu przeniesie się do internetu. I będzie okazją do zawierzeniu Bogu obecnych trosk Kościoła i świata.

Tegoroczne Święto Dziękczynienia będzie miało niecodzienny charakter. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa wstęp wiernych do świątyni będzie bardzo ograniczony, a dalsze wspólne radosne świętowanie praktycznie ograniczy się do zacisza domowego.

Nasze relacje z poprzednich Dni Dziękczynienia:

W miejsce dorocznej pielgrzymki, która wyruszała z pl. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej, w godz. 8-8.40 odbędzie się wirtualna pielgrzymka z "Różańcem świętych - nie jesteś sam", prowadzona przez kustosza sanktuarium ks. Tadeusza Aleksandrowicza.

- Zachęcamy do włączenia się w modlitewną wspólnotę. W trakcie odmawiania 5 tajemnic części chwalebnej Różańca przypomnimy poprzednie pielgrzymki poprzez pokaz zdjęć z lat 2010-2019, ilustrujących wprowadzanie do Świątyni Opatrzności Bożej relikwii polskich świętych i błogosławionych, udział wiernych i różnorodnych grup z całej Polski oraz inne wydarzenia towarzyszące obchodom - zaprasza Mieczysław Remuszko z Centrum Opatrzności Bożej.

Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym śpiewaniu "Barki" lub w wirtualnej pielgrzymce, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy pod adresami www.centrumopatrznosci.pl/barka i www.centrumopatrznosci.pl/pielgrzymka. Termin zgłoszeń mija 5 czerwca. Wszyscy uczestnicy otrzymają mailem link do platformy Zoom, który umożliwi im udział w tych wydarzeniach.

- Jednocześnie zachęcamy do włączenia się w stałą modlitwę różańcową "Różaniec świętych - nie jesteś sam", która została rozpoczęta 2 maja i zgromadziła już ponad 8 tys. wiernych. Codzienne odmawianie jednej dziesiątki to niewielki wysiłek, który może przynieść wielkie efekty. Gromadzi i łączy ze sobą wspólnotę - jednym głosem wołającą do Boga. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do wspólnotowego "Różańca świętych - nie jesteś sam" można znaleźć po adresem www.centrumopatrznosci.pl/rozaniec.