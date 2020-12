Przedsionek nieba, czyli "Panorama Warszawska" mistrza Willmanna  

W dawnej Galerii Porczyńskich przy pl. Bankowym, która stała się w tym roku częścią Muzeum Mt 5,14 (Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego) zaprezentowano 18 wielkoformatowych obrazów Michaela Leopolda Willmanna, wybitnego artysty doby baroku.

Warszawska wystawa dzieł „Śląskiego Rembrandta” jest swoistą kontynuacją wystawy "Willmann. Opus magnum", która miała miejsce we Wrocławiu przez ostatni rok. Dzięki pomocy MKiDN tym razem to w Warszawie będzie można w jednym miejscu podziwiać monumentalny cykl "Męczeństwa apostołów" oraz inne dzieła.

Urodzony w 1630 r. w Królewcu, po 30 latach osiadł na stałe w Lubiążu i związał się z cystersami, dla których stworzył najważniejsze w życiu dzieła. Znajdowały się tam do 1943 r., kiedy Niemcy postanowili je zabezpieczyć w składnicach muzealnych. Dopiero na początku lat 50. wyjechały ze Śląska i trafiły do 14 różnych świątyń archidiecezji warszawskiej, m.in. przede wszystkim do parafii Wszystkich Świętych (sześć płócien), do kościoła św. Andrzeja Apostoła na Mirowie (Ukrzyżowanie św. Andrzeja), parafii św. Stanisława Kostki (Ukrzyżowanie św. Piotra, Wizja św. Bernarda ożywienia figury Matki Boskiej), archikatedry św. Jana Chrzciciela (Św. Jan Ewangelista na wyspie Patmos, Chrzest Chrystusa oraz Św. Bernard ze swoimi przyjaciółmi przed opatem z Cîteaux), św. Trójcy na Powiślu (Męczeństwo św. Bartłomieja), czy św. Józefa na Kole (Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus).