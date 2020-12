Błogosławiona wina pandemii  

Rada Duszpasterska, w której skład wchodzą osoby świeckie i duchowne, po raz pierwszy spotkała się w trybie online. Wnioski z posiedzenia przedstawiono na stronie archidiecezji warszawskiej.

Członkowie gremium doradzającego metropolicie warszawskiemu dyskutowali m.in. o aktualnej sytuacji społecznej wywołanej pandemią, ale także ostatnimi wydarzeniami, w tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, który wywołał gwałtowne protesty na ulicach Warszawy i innych miast. Zwrócono uwagę na postępujące zjawisko atomizacji społeczeństwa związane ze spadkiem zaufania do instytucji Kościoła i autorytetów.

Według dyskutantów pandemia nasiliła niekorzystne zjawiska: wiedzę naukową wyprzedza „wiara” w teorie spiskowe, dominuje powierzchowna, zasłyszana wiedza, która decyduje o postawach i wyborach. Górę ponad „racją” bierze „emocja”, co jest naturalną konsekwencją czasów niepokojów społecznych. Epidemia COVID-19 spowodowała nową formę "ubóstwa": brak relacji z innymi, samotność, czy izolację osób starszych obawiających się zakażenia. Członkowie Rady podsuwają prosty pomysł na "codzienną ewangelizację" przez ożywienie kontaktu telefonicznego między parafianami, np. sztafetę „Zadzwoń do pięciu osób”. Członkowie Rady zauważyli, że ubodzy stali się dla wielu młodych „otwartymi drzwiami” do Kościoła, ponieważ wielu z nich chciało w czasie pandemii zrobić coś dobrego dla innych.