31, 40 i 79... - kilometry, które zmieniają życie  

Tegoroczna Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy pod hasłem: "Rewolucja pięknych ludzi”, na trasie będzie obowiązywał reżim sanitarny. Tradycyjnie na nocną wędrówkę zapraszają dominikanie ze Służewa.

19 marca osoby, które wybrały trasę czarno-białą - bł. Michała Czartoryskiego (45 km), wyruszą w kierunku klasztoru sióstr dominikanek w miejscowości Radonie, a te, które wybrały pomarańczową - sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego (42 km), w kierunku kościoła św. Jacka na Starym Mieście. Z kolei z kościoła Dobrego Pasterza na Woli po Mszy św. w intencji uczestników o godz. 18 oraz godz. 19 rozpocznie się wędrówka trasą Dobrego Pasterza (42 km) do Niepokalanowa, gdzie o godz. 6 zostanie odprawiona Msza św. dla ekstremalnych pielgrzymów.

W kierunku Niepokalanowa 19 marca wyruszą także dwie Drogi Krzyżowe z parafii Bogurodzicy Maryi z Bemowa: pomarańczowa "Bogurodzica” (49 km) i fioletowa "Bogurodzica” (40 km). Tego samego dnia z sanktuarium św. Faustyny przy ul. Żytniej będą biegły trzy trasy: biało-czerwona im. MB Patronki Żołnierzy Września do Twierdzy Modlin (47 km), karmazynowa św. Anastazji do Górek (79 km) oraz złota MB Łaskawej do Radzymina (46 km). 19 marca po Mszy św. o godz. 20 z bazyliki w Niepokalanowie pielgrzymi wyruszą pętlą bł. M. Tomaszka i Z. Strzałkowskiego.

Ekstremalne Drogi Krzyżowe wyruszą w tym roku 19 marca także z podwarszawskich miejscowości. Z Otwocka z parafii Zesłania Ducha Świętego prowadzą pętle: niebieska - bł. Karoliny Kózkówny (43 km), pomarańczowa - św. Andrzeja Boboli (79 km), niebieska - św. Antoniego (40 km ), fioletowa - św. Stanisława Kostki (42 km), czerwona - św. Tomasza (45 km), zielona - św. Wawrzyńca (50 km) oraz z Ząbek Rycerska Miłosierdzia (31 km).

26 marca z Rembertowa z parafii Matki Bożej Zwycięskiej wyruszy osiem EDK: pętla biała - Matki Boskiej Zwycięskiej (45 km), biało-czerwona - św. Jana Pawła II do Radzymina (40 km), czarno-czerwona - Matki Bożej Czerwińskiej do Czerwińska nad Wisłą (78 km), czerwona - Matki Bożej Łaskawej Pani Wielgoleskiej do Wielgolasu (65 km), niebieska - św. Faustyny Kowalskiej do Ostrówka (38 km), szara - bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego do Otwocka (40 km), zielona - bł. Ignacego Kłopotowskiego do Loretto (57 km), żółta - Matki Bożej Pocieszenia do Sulejówka (40 km). Tego samego dnia z kościoła po Mszy św. o godz. 18 św. Józefa w Legionowie wyruszy także EDK trasą Bitwy Warszawskiej do Ossowa (44 km) oraz z parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence po Mszy św. o godz. 20 do Derd "Derdy" (31 km) i 42-kilometrowa pętla "Magdalenka".

Dodatkowe informacje o aktualnych trasach, zapisach i materiały do pobrania (m.in. mapa w PDF-ie) zawarte są na stronie internetowej EDK.