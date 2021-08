Film braci Syków o ks. Wyszyńskim oficjalną produkcją beatyfikacyjną  

W pawilonie kulturalnym "Niepodległa. Miejsce spotkań" odbyła się przedpremierowa konferencja na temat dramatu wojennego "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie" w reżyserii Tadeusza i Macieja Syków, przybliżającego wojenne losy wynoszonego 12 września na ołtarze Prymasa Tysiąclecia.

- Bardzo nas cieszy, że odkrywamy nieznaną historię por. Wyszyńskiego. Film "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie" to historia, bez której nie jesteśmy w stanie zrozumieć późniejszego prymasa - to jest jego początek. To jest czas, kiedy on dojrzewał, kształtował swój charakter i myślę, że to wybrzmi w filmie - powiedział producent i reżyser filmu T. Syka.

Podczas spotkania prasowego zaprezentowano odkryty podczas prac nad filmem m.in. ornat kard. Wyszyńskiego oraz habit, który nosiła matka Czacka. Agata Ślusarczyk /Foto Gość

Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwrócił uwagę, że film opowiada o tym fragmencie życia Prymasa Tysiąclecia, bez którego nie zrozumiemy jego słów, że niepodległość jest najpiękniejszym darem, jaki opatrzność daje ludziom, narodom i państwom.

- Okres walki o niepodległość, posługi duchowej wśród koleżanek i kolegów - żołnierzy powstania warszawskiego - jest nierozerwalnie związany z jego nauką i przesłaniem, które kard. Wyszyński kierował do współczesnych sobie, ale kieruje również do nas - powiedział J.J. Kasprzyk.