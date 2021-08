M. Czacka i kard. Wyszyński: patronowie czasów trudnych  

- Do dzisiaj w archidiecezji warszawskiej żyje 170 księży wyświęconych przez prymasa Wyszyńskiego. Pewnie drugie tyle żyje w Łowiczu i na Pradze, które kiedyś należały do archidiecezji warszawskiej. Do wyświęconych przez niego należą również księża gnieźnieńscy. To co najmniej pół tysiąca księży, którzy są świadkami kwalifikowanymi życia i świętości kard. Wyszyńskiego - mówił kard. Nycz. Tomasz Gołąb /Foto Gość