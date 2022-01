W każdy wtorek w świątyni sprawowana jest Msza św. w intencjach wiernych, a 28. dnia miesiąca odbywa się dziękczynienie za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

- Kardynał Wyszyński był pasterzem, który opiekował się i troszczył o innych, traktowaliśmy go jak ojca, do którego przychodziło się po radę i potrzebną wiedzę. On udzielał nam wsparcia z ojcowską czułością - mówi Family News Service ks. prał. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie spoczywają doczesne szczątki błogosławionego.

4 miesiące temu - 12 września 2021 r. - Kościół katolicki zyskał dwoje nowych błogosławionych - kard. Wyszyńskiego oraz matkę Elżbietę Czacką. Eucharystię koncelebrowało ponad 600 księży, 80 biskupów z Polski, m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W Mszy św. beatyfikacyjnej wzięli udział także biskupi z zagranicy, tysiące wiernych, przybyły również delegacje z różnych stron Polski i świata.