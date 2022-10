Kard. Nycz: Teologia jest lekiem na kryzys  

Jest wiele sposobów, by wrócić w Kościele i w Polsce do pewnego porządku w nauczaniu, ale najlepszy to uprawianie zdrowej, głębokiej teologii - mówił kard. Kazimierz Nycz podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Katolickiej w Warszawie. Wykład inauguracyjny pt. "Początek świata według kosmologii i teologii" wygłosił ks. prof. Tadeusz Pabjan (UPJPII).

Wielogłosowym śpiewem tradycyjnego hymnu do Ducha Świętego rozpoczęła się Msza święta, podczas której studenci, profesorowie, pracownicy Akademii Katolickiej w Warszawie oraz przedstawiciele świata nauki i kultury zawierzyli Bogu nowy rok akademicki.

Jak wskazał we wprowadzeniu do liturgii rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, Eucharystia jest centrum studiów teologicznych. Przypomniał akademicki zwyczaj przerywania cyklu zajęć na południową Mszę i podkreślił fundamentalne znaczenie Eucharystii zwłaszcza dla teologów.

Mszy w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita warszawski i Wielki Kanclerz uczelni, kard. Kazimierz Nycz. Koncelebrowali ją licznie zebrani biskupi i księża.

Metropolita warszawski witając zebranych, wskazał, że ich liczna obecność świadczy o ważnym i dużym zasięgu środowiska teologicznego i naukowego Warszawy. Wyraził radość, że nie czeka się na „lepsze czasy”, ale mimo aktualnych trudów podejmowane jest to najważniejsze zadanie, jak mówił Jan Paweł II – wychowanie i ukształtowanie nowego pokolenia.

– To wielka radość, wielka odpowiedzialność, ale i bez wątpienia słodki trud. Takim słodkim trudem jest wychowanie i kształcenie młodego pokolenia - stwierdził hierarcha. Dodał, że zdobycie szerokiej wiedzy pozwala zobaczyć współczesny świat i jego rozwój w perspektywie, również teologicznej. Zdobyte kompetencje natomiast pomogą młodym w przyszłości kierować światem.

Nawiązując do fragmentu Ewangelii, w której lud żądał od Jezusa znaku, na co Pan odpowiedział, że będzie dany tylko „znak Jonasza”, kard. Nycz powiedział: „Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest tym znakiem - do którego wszystko się musi sprowadzać i od którego wszystko wychodzi”.

- Od lat jesteśmy świadkami rozmaitych zapotrzebowań na cudowności, chodzenie za rozmaitymi prorokami współczesnych czasów, licznymi guru głoszącymi swoje własne wizje zamiast kerygmatu - trzeba to powiedzieć. Jest wiele sposobów, by wrócić w Kościele i w Polsce do pewnego porządku w nauczaniu, ale najlepszy to uprawianie zdrowej, głębokiej teologii. Nie ścieżki publicystyczne, a sedno, gdzie jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. I taką teologię niech mają przyszli kapłani w kazaniach i katechezach - mówił metropolita warszawski, podkreślając, że nie ma lepszego lekarstwa na aktualny kryzys niż głęboka teologia.

Śpiew podczas liturgii poprowadził chór Instytutu Sztuki Sakralnej AKW.