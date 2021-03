Zmarł kolejny jezuita  

Ojciec Kazimierz Žilys SJ zmarł 15 lutego w szpitalu w Warszawie z powodu COVID-19. Odszedł do Pana w 75. roku życia, 49. roku powołania zakonnego i 48. roku kapłaństwa. Przez wiele lat posługiwał w parafiach na Litwie, Ukrainie i Białorusi. W latach 1983-2000 był proboszczem w Indurze na Białorusi, a w latach 2001-2016 wikariuszem w katedrze w Grodnie, kapelanem grodzieńskiego więzienia i domu poprawczego w Nowogródku, dokumentalistą wydarzeń w Kościele na Białorusi, a także duszpasterzem Litwinów. W ostatnich latach posługiwał w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

Ojciec Kazimieras Žilys SJ (Kazimierz Żilys SJ) urodził się 4 marca 1945 roku we wsi Liginiškis na Litwie w rodzinie Józefa i Weroniki z domu Krauyalite. Miał starszego o dwa lata brata Jonasa (ur. 1943). Szkołę podstawową ukończył w Kukliszkach (Kukliszkes) w 1963 roku i dalej kształcił się w Wilnie w zakresie inżynierii lądowej. W 1965 roku został powołany do służby wojskowej w Armii Radzieckiej, którą odbywał w jednostce wojskowej w Nowosybirsku. Tam również chodził do szkoły średniej. W 1968 roku podjął w Kownie pracę operatora dźwigu.

Rok później rozpoczął formację kapłańską w Wyższym Seminarium Duchownym w Kownie, a do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego wstąpił 15 lipca 1972 roku w Bijuciszkach (Bijutiškis) na Litwie, gdy jezuici działali jeszcze w ukryciu. Pierwsze śluby zakonne złożył 12 grudnia 1972 a święcenia kapłańskie przyjął 17 kwietnia 1973 r. w Kownie z rąk bpa Józefa Łabunasa. Po święceniach posługiwał przez rok w parafii św. Rocha w Jeźnie (Jieznas, 1973-1974), a następnie jako wikariusz w parafiach w Daugach (Daugai, 1974), w Olicie (Alytus, 1974-1976) i jako proboszcz w miejscowości Przełaje (Perloje). W roku 1978 został skierowany do pracy na Ukrainie w Winnicy, gdzie przez trzy lata był proboszczem. W roku 1981 powrócił na Litwę i posługiwał kolejno w Olicie (Alytus) i w Nedzingė. 6 października 1983 roku został proboszczem w Indurze, w diecezji grodzieńskiej, na terenie Białorusi, gdzie pracował do roku 2000. W 1992 roku arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz wysłał ojca Žilysa do Dallas (USA) na dwuletnie studia przygotowujące do pracy w telewizji.

