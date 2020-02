Zmarł proboszcz z Aleksandrowa

W Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym 20 lutego zmarł ks. kanonik Wiesław Chrząszcz, proboszcz parafii Wieczerzy Pańskiej w Aleksandrowie.

Ksiądz Wiesław urodził się 24 lipca 1957 r. w Inowrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął rąk kard. Józefa Glempa 6 czerwca 1982 r.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Wojciecha BM w Białej Rawskiej (1982-1984), Wniebowzięcia NMP w Chotomowie (1984-1985), Świętej Trójcy w Strzelcach (1985-1987), Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie (1987-1989), Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce (1989), Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce (1989-1994), Świętej Trójcy w Latowiczu (1994), św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie (1994-1997).

20 czerwca 1997 r. został proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starogrodzie. Posługę tę pełnił do 16 czerwca 2002 r. Ze Starogrodu przeniósł się do parafii Świętej Trójcy w Sulejowie, gdzie był proboszczem do 2006 r. Następnie objął funkcję proboszcza w parafii św. Anny w Jakubowie. Na tej placówce duszpasterzował do roku 2009. Wówczas to został skierowany do parafii Wieczerzy Pańskiej w Aleksandrowie.

Biskup Romuald Kamiński odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 22 grudnia 2018 r.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 24 lutego Mszą św. o 19.30 w parafii Wieczerzy Pańskiej (dla kapłanów z dekanatu anińskiego). 25 lutego po

Mszy św. o godz. 11 w parafii w Aleksandrowie ciało zmarłego kapłana zostanie przewiezione do Kruszwicy (archidiecezja gnieźnieńska). Tam w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Rynek 7) następnego dnia o godz. 12 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa. Po Eucharystii nastapi złożenie ciała zmarłego na miejscowym cmentarzu.

