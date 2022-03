Zmarł ks. kan. Zenon Zbigniew Piskorski  

Ks. Zenon Zbigniew Piskorski urodził się 21 listopada 1951 r. w domu Kazimierza i Stefanii z domu Klobus, w Cieplicach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1976 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Pełnił posługę wikariusza w parafiach w Mogielnicy, Celestynowie, parafii św. Katarzyny na Służewie, Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Grochowie, Zesłania Ducha Świętego na Piaskach oraz św. Stanisława Biskupa na Woli.

Po tym, jak 30 sierpnia 1990 r. w parafii św. Michała Archanioła w Izdebnie Kościelnym pożar strawił konstrukcję dachową i część wyposażenia świątyni, kard. Józef Glemp skierował go w kwietniu 1991 r. do tej parafii, by przeprowadził gruntowny remont kościoła i rewaloryzację wnętrz. Dzięki zapałowi nowego proboszcza oraz mobilizacji parafian i władz gminy szybko udało się przywrócić dawną świetność zabytku. W 2011 r. na krótko został proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Maz., a następnie rezydentem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie-Włochach.

Ks. Zenon Piskorski, mieszkaniec Domu Kapłana Seniora w Kiełpinie Poduchownym, zmarł 4 marca w wieku 70 lat, w 46. roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 marca w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie-Włochach. Po Mszy św. pogrzebowej, sprawowanej o 12.30, ciało zmarłego zostanie przewiezione na cmentarz parafialny parafii św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu (gm. Lutomiersk, archidiecezja łódzka).

