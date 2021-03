Śp. ks. prał. Jan Marian Gołębiewski  

18 marca w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, w wieku 80 lat i w 47. roku kapłaństwa, zmarł ks. prał. Jan Marian Gołębiewski, były proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku, rezydent parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłosnej.

Ksiądz prał. Jan Marian Gołębiewski urodził się 25 czerwca 1941 r. w Warszawie. Pochodził z parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 16 czerwca 1974 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Macieja Apostoła w Bełchowie (1974-1975; diecezja łowicka), Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu (1975-1976), św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku (1976-1983), MB Królowej Polski w Otwocku-Kresach (1983-1988).

W 1988 r. został mianowany proboszczem parafii św. Anny w Długiej Kościelnej (1988-1993). 22 czerwca 1993 r. ks. prał. Jan Marian Gołębiewski odebrał dekret mianujący go na proboszcza parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku. Pracował jako pasterz tej wspólnoty do sierpnia 2016 roku. Wówczas przeniósł się jako rezydent do parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłosnej (2016-2021).

W diecezji warszawsko-praskiej pełnił funkcje: wicedziekana dekanatu rembertowskiego (2001-2003), zastępcy członka Rady Kapłańskiej (2002-2005) oraz pierwszego dziekana dekanatu Sulejówek (2003-2016), po jego powstaniu 25 marca 2003 roku.

Biskup Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu (18 kwietnia 1998 r.), abp Sławoj Leszek Głódź powołał go jako kanonika honorowego w skład Kapituły Kolegiackiej (13 kwietnia 2006 r.), zaś abp Henryk Hoser SAC podniósł do godności kanonika gremialnego (24 listopada 2011 r.) tejże kapituły.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się według następującego porządku:

w niedzielę, 21 marca: o 19.30 Msza święta żałobna dla dekanatu Sulejówek w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłosnej (ul. Armii Krajowej 34), pod przewodnictwem bp. Jacka Grzybowskiego;

w poniedziałek, 22 marca: o godz. 12 Msza św. pogrzebowa w parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku (ul. Żeromskiego 18), pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego.

Ostatnio zmarli kapłani: