Zmarł ks. Mirosław Nowak  

Mirosław Nowak urodził się w 19 września 1961 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1990 r. z rąk kard. Józefa Glempa. Wcześniej, w 1987 r., uzyskał magisterium z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2006 r. obronił doktorat nauk o sztuce.



Po święceniach pracował jako wikariusz m.in. w parafiach w Kołbieli (1990-1991) i w Warszawie u św. Aleksandra (1993-1997). Przez 10 lat był też dyrektorem Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1998-2008), a następnie przez 5 lat - proboszczem stołecznej parafii Wszystkich Świętych (2008-2013) i dziekanem dekanatu śródmiejskiego.

W kwietniu 2013 r. został dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i jednocześnie proboszczem parafii Świętej Trójcy na Solcu, gdzie w poklasztornych budynkach muzeum miało wówczas siedzibę.



Gdy w 2015 r. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przeniosło się na Dziekanię, ks. Nowak jeszcze przez dwa lata pozostał proboszczem parafii na Solcu, a od 2017 r. zamieszkał jako rezydent przy parafii Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście. Świątynia tej parafii to - jak wielokrotnie wspominał - najstarszy murowany kościół na warszawskiej Starówce.

Ksiądz Nowak angażował się w prace różnych gremiów eksperckich: od 2013 r. był członkiem Komisji Architektoniczno-Artystycznej Archidiecezji Warszawskiej, należał do Zespołu Ekspertów Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Caroll-Porczyńskich. Od 2016 r. był konsultorem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, a od 2018 r. - pełnomocnikiem ds. zarządzania i opieki nad Kolekcją im. Jana Pawła II.

Dla Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, którego był dyrektorem od 8 lat, nowy rozdział rozpoczął się wraz z przeniesieniem zbiorów do zaadaptowanego na cele muzealne Pałacu Dziekana na Starym Mieście, tuż obok archikatedry św. Jana Chrzciciela.W 2020 r., gdy muzeum pozostawało zamknięte dla odwiedzających ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, wraz z pracownikami przygotował nową aranżację stałej ekspozycji poświęconej kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, który w 1978 r. reaktywował działalność Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W grudniu 2020 r. ks. Nowak przewodniczył Mszy św. i modlitwie o owoce beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego w archikatedrze warszawskiej.

W jednym z wywiadów powiedział, że "wiara i sztuka są jak siostry, interesuje je niewidzialne - dotykają wieczności i prowadzą do pogłębienia relacji z Bogiem. Widać to chociażby w dziejach sztuki, która zmienia się, rozwija, pozostając otwarta na inspiracje z góry. Sztuka może być dla człowieka wierzącego ikoną, czyli oknem do nieba. Inspirowana wiarą prowadzi do wieczności i pozwala trochę tę wieczność »podoglądać« przez dzieła, które zobaczyć możemy chociażby w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej".

Informacje o pogrzebie zostaną przekazane w późniejszym terminie.

