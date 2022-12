Ojciec, wdowiec, kapłan. Ks. Antoni Kieniewicz nie żyje  

Do seminarium Redemptoris Mater w Warszawie wstąpił po śmierci żony Marzenny, z którą przez 40 lat małżeństwa doczekali się czworga dzieci - trzech synów i córki. Gdy białaczka limfatyczna we wrześniu 2005 r. odebrała mu żonę, Bóg przygotował dla niego nowy etap życia. Modlitwy jego babci, by któryś z jej synów był kapłanem, zostały osobliwie wysłuchane. Ojciec Antoniego, prof. Stefan Kieniewicz był jednym z najwybitniejszych historyków, znawcą dziejów XIX-wiecznej Polski, a kapłanami zostali jej... wnuk i prawnuk. Wnuczka Teresa wstąpiła zaś do Karmelu.

Antoni Kieniewicz urodził się 16 czerwca 1941 r. Geograf, wraz z żoną w 1979 r. wstąpili na Drogę Neokatechumenalną do wspólnoty przy parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie i zostali katechistami w Bydgoszczy. Mówił, że to żonie zawdzięcza kapłaństwo, bo to dzięki niej wszedł do neokatechumenatu. Po śmierci Marzenny, zamiast emerytury, wygodnego fotela i zabaw z ośmiorgiem wnucząt, usłyszał, że Pan Bóg ma dla niego nowe zadanie.

"Mam mocną pewność, że Pan Bóg tego chce i tysiąc wątpliwości, jak to ma się stać" - mówił.

W listopadzie 2005 roku podjął studia teologiczne dla świeckich na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Po dwóch latach został przyjęty do Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. 22 maja 2010 r. 69-letni Antoni Kieniewicz otrzymał święcenia kapłańskie w archikatedrze warszawskiej z rąk wówczas arcybiskupa Kazimierza Nycza.

"Nie byłoby kapłaństwa mojego taty bez miłości mojej mamy" - mówił w homilii wygłoszonej podczas prymicji taty ks. Piotr Kieniewicz MIC, w tamtym czasie rektor seminarium księży marianów w Lublinie, który obchodził wtedy 17. rocznicę święceń kapłańskich. Ksiądz Piotr od 2017 roku mieszka w Warszawie i pracuje w kurii prowincjalnej Zgromadzenia Księży Marianów.

Ksiądz Antoni przez trzy lata pracował jako wikariusz w parafii św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży. Kolejne dwa lata był prezbiterem wędrownym i posługiwał w ewangelizacji prowadzonej przez Drogę Neokatechumenalną w Bydgoszczy, Włocławku i Warszawie.

Od 2013 r. ks. Antoni Kieniewicz był rezydentem w parafii NMP Matki Kościoła przy ul. Domaniewskiej. Rok temu został uhonorowany przywilejem noszenia rokiety i mantoletu w kolorze czarnym.

Ksiądz Antoni zmarł 13 grudnia. Mszy św. pogrzebowej będzie przewodniczyć kard. Kazimierz Nycz w sobotę o 12.00 w parafii NMP Matki Kościoła. W piątek o 20.00 nieszpory w dolnym kościele, w sobotę o 11.30 różaniec w górnym kościele. Ciało śp. ks. Antoniego Kieniewicza zostanie złożone w grobie rodzinnym na Starych Powązkach.

Ostatnio zmarli kapłani: