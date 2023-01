Zmarł ks. Tomasz Król, duszpasterz Ursynowa  

Z ludzkim smutkiem i chrześcijańską nadzieją zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym odszedł do Pana Ksiądz Prałat Tomasz Król - napisano 20 stycznia na stronie internetowej parafii św. Tomasza na Ursynowie. "Ksiądz Prałat odszedł po czasie zmagań zdrowotnych, będziemy go wspominać jako gorliwego kapłana, pasterza, organizatora parafii, artystę, kochającego Brata, przyjaciela. Ksiądz Król tworzył naszą Parafię od podstaw, przeżył na Imielinie 40 lat, towarzysząc tysiącom ludzkich historii, radości i smutków, sprawując sakramenty, głosząc słowo Boże, prowadząc pokolenia tworzące dopiero co powstałe imielińskie osiedle ku Chrystusowi. Stanowił dla wielu punkt odniesienia – wsparcie duchowe i moralne" – czytamy.

Ks. Tomasz Jerzy Król urodził się 2 stycznia 1940 r. w Sochaczewie, w rodzinie Franciszka i Stanisławy z domu Giętkowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 18 grudnia 1966 r. w Celestynowie z rąk biskupa Wacława Majewskiego. Następnie był wikariuszem w parafiach: Celestynów, Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki oraz w parafii św. Kazimierza w Pruszkowie. W latach 1975-1978 był referentem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Me­tropolitalnej Warszawskiej ds. Rodzin i inicjatorem Studium Życia Rodzinnego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w 1979 r. W tym czasie rezydował w parafii św. Stanisława Kostki. W kolejnych latach pełnił posługę proboszcza w Rybnie, a następnie w parafii św. Tomasza Apostoła na Ursynowie-Imielinie. W 1983 r. rozpoczął organizację ośrodka duszpasterskiego na Ursynowie Południowym, gdzie był proboszczem do 30 czerwca 2012 r.

W latach 1985-1987 był wicedziekanem dekanatu Warszawa-Mokotów Dolny, a od 1987 r. wicedziekanem dekanatu ursyno­wskiego. Dał się poznać jako świetny organizator parafii oraz budowniczy kaplicy, kościoła i domu parafialnego na Ursynowie-Imielinie. Od 2007 r. był cenionym ojcem duchownym dekanatu ursynowskiego, a od 2008 r. duszpasterzem Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Pełnił też funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Katolic­kiej oraz diecezjalnego duszpasterza dziewic i wdów konsekrowanych. Ukończył Studium Pastoralne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1998 r. został odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu, natomiast w 2006 r. włączony do Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej jako kanonik gremialny i odznaczony orderem prymasowskim „Ecclesiae populoque servitium praestanti”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 stycznia. O godz. 10 zaplanowano modlitwę różańcową przy trumnie z ciałem zmarłego kapłana, a o 11.00 Mszę św. pogrzebową, po której nastąpi przejazd na cmentarz w Sochaczewie, gdzie ciało zostanie złożone do grobu rodzinnego.

