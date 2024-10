Świeć, Panie, nad jego duszą

Dnia 4 października w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie w wieku 86 lat, w 62. roku kapłaństwa zmarł ksiądz Edmund Jakacki. Pochodził z parafii św. Jana Chrzciciela w Piskach (diecezja łomżyńska).

Urodził się 7 lutego 1938 roku w Milewie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 maja 1963 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach archidiecezji warszawskiej: św. Rocha w Jazgarzewie (1963-1965), św. Kazimierza w Pruszkowie (1965-1971) i na Żoliborzu w parafiach św. Jana Kantego (1971-1976) oraz św. Stanisława Kostki (1976-1980).



W czerwcu 1980 roku na krótko został mianowany proboszczem parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Kostowcu, a w sierpniu tego samego roku został proboszczem parafii św. Doroty DM w Zawadach (12.08.1980 -13.06.1984). 13 czerwca 1984 roku został skierowany do Stanisławowa jako proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława BM oraz (od grudnia 1984) jako dziekan dekanatu stanisławowskiego pracował tam 22 lata (1984 –2006). W Stanisławowie także zastał go podział archidiecezji warszawskiej. Kolejną wspólnotą był Klembów, parafia św. Klemensa PM (17.06.2006 - 05.07.2014).



W lipcu 2014 roku ks. Edmund przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Łomiankach. Kard. Józef Glemp odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu, zaś biskup Kazimierz Romaniuk powołał jako kanonika gremialnego w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.

Kapłan spoczął na cmentarzu w rodzinnej parafii św. Jana Chrzciciela w Piskach.

Ostatnio zmarli kapłani: